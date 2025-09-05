Марк Цукерберг подал иск на Марка Цукерберга
Судебный конфликт с Meta.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Адвокат по делам о банкротстве Марк Цукерберг из Индианаполиса подал иск против Meta после многократных блокировок его аккаунтов в Facebook, где его ошибочно обвиняли в выдаче себя за знаменитого основателя соцсети, передает BAQ.KZ со ссылкой на New York Post.
За 15 лет адвокат не раз сталкивался с проблемой ошибочной идентификации из-за совпадения имени с миллиардером Марком Цукербергом. Его верифицированный личный аккаунт блокировали пять раз, а рекламный бюджет в размере 11 тысяч долларов был безвозвратно потерян. Особенно серьезным стало удаление страницы его юридической фирмы в мае – после этого он и подал в суд.
"Это не просто мелочь, — говорит адвокат. — Это напрямую влияет на мой бизнес: я платил за рекламу, чтобы привлечь клиентов, а мне заявляют, что я якобы выдаю себя за знаменитость и нарушаю правила. Каждый раз одно и то же обвинение и блокировка".
Первое отключение аккаунта произошло еще в 2010 году. С тех пор адвокату регулярно приходится проходить долгий и мучительный процесс апелляций, предоставляя фотографии, водительские права и кредитные карты, чтобы доказать свою личность. "Меня возмущает, что такая технологичная компания не может разобраться в ситуации и правильно идентифицировать мои аккаунты", — добавил он.
В Meta подтвердили, что рассматривают иск и отметили, что знают о других пользователях с таким же именем. Представитель компании сообщил, что один из аккаунтов адвоката был восстановлен после ошибки блокировки. "Мы ценим терпение господина Цукерберга и работаем над тем, чтобы подобные случаи не повторялись", — сказали в Meta.
Сам адвокат шутит, что имя известного гендиректора помогает ему получать лучшие места в ресторанах, но при этом создает серьезные проблемы в жизни. Он назвал постоянные путаницы с именами "занозой в боку".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- Халатность, которая убивает: первый казахстанский фильм-катастрофа вышел в прокат
- Новые банкноты вводятся в обращение в Казахстане: Нацбанк назвал даты
- Трагедия на Капшагае: найден пропавший мужчина
- МИД Казахстана опроверг слухи о задержании министра Мурата Нуртлеу