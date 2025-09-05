Адвокат по делам о банкротстве Марк Цукерберг из Индианаполиса подал иск против Meta после многократных блокировок его аккаунтов в Facebook, где его ошибочно обвиняли в выдаче себя за знаменитого основателя соцсети, передает BAQ.KZ со ссылкой на New York Post.

За 15 лет адвокат не раз сталкивался с проблемой ошибочной идентификации из-за совпадения имени с миллиардером Марком Цукербергом. Его верифицированный личный аккаунт блокировали пять раз, а рекламный бюджет в размере 11 тысяч долларов был безвозвратно потерян. Особенно серьезным стало удаление страницы его юридической фирмы в мае – после этого он и подал в суд.

"Это не просто мелочь, — говорит адвокат. — Это напрямую влияет на мой бизнес: я платил за рекламу, чтобы привлечь клиентов, а мне заявляют, что я якобы выдаю себя за знаменитость и нарушаю правила. Каждый раз одно и то же обвинение и блокировка".

Первое отключение аккаунта произошло еще в 2010 году. С тех пор адвокату регулярно приходится проходить долгий и мучительный процесс апелляций, предоставляя фотографии, водительские права и кредитные карты, чтобы доказать свою личность. "Меня возмущает, что такая технологичная компания не может разобраться в ситуации и правильно идентифицировать мои аккаунты", — добавил он.

В Meta подтвердили, что рассматривают иск и отметили, что знают о других пользователях с таким же именем. Представитель компании сообщил, что один из аккаунтов адвоката был восстановлен после ошибки блокировки. "Мы ценим терпение господина Цукерберга и работаем над тем, чтобы подобные случаи не повторялись", — сказали в Meta.

Сам адвокат шутит, что имя известного гендиректора помогает ему получать лучшие места в ресторанах, но при этом создает серьезные проблемы в жизни. Он назвал постоянные путаницы с именами "занозой в боку".