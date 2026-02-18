В Казахстане для интернет-покупок физических лиц на зарубежных маркетплейсах вводят изменения в таможенное оформление, передает BAQ.KZ.

Товары, доставляемые международной почтой или перевозчиком, перестанут считаться «для личного пользования» и будут выделены в отдельную категорию — «товары электронной торговли».

Все такие товары будут подлежать обязательному таможенному декларированию с помощью нового вида декларации — «декларации на товары электронной торговли». При этом физическим лицам не нужно самостоятельно оформлять документы: всю процедуру за них будут выполнять профессиональные «операторы электронной торговли». Покупатель по-прежнему просто получает посылку через пункт выдачи или с доставкой на дом.

Новые правила в основном затронут посылки, стоимость которых превышает порог беспошлинного ввоза — 200 евро (около 120 000 тенге). Сейчас сверх лимита покупатели платят 15% пошлины либо не менее 2 евро за 1 кг. После изменений ставка пошлины составит 5% от стоимости товара, но не менее 1 евро за 1 кг, а также добавится НДС 16%. Весовой порог отменяется.

Для «операторов электронной торговли» вводится отдельная глава в таможенном законодательстве, которая регулирует их включение в реестр, права, обязанности, ответственность и порядок приостановления деятельности.

Поправки уже подписаны Главой государства и будут действовать после ратификации Протокола о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС. На сегодняшний день все страны ЕАЭС ратифицировали документ, кроме Российской Федерации.