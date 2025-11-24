Больше 15 тысяч жалоб от потребителей на электронную торговлю поступило с января в Казахстане, передает BAQ.kz.

Основная масса касается продаж через социальные сети. Так как запчастую информация о продавцах в них отсутсвует, принять соответсвующие меры против нарушителей сложно. По словам председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции рост жалоб ожидаемо будет расти. На брифинге в Службе центральных коммуникаций Болат Танабергенов подчеркнул, что онлайн продавцы не всегда соблюдают нормы законадательства о защите прав потребителей, хоть и обязаны это делать. Кстати, сейчас на рассмотрении в Мажилисе Парламента находится новая редакция этого закона, разработанная по поручению Главы государства.

"Законопроектом предлагается обязать владельцев электронных торговых площадок заключать с предпринимателями договоры по соблюдению ими требований законодательства о защите прав потребителей. Неисполнение повлечет не только соответствующую ответственность для недобросовестного продавца, но и потерю возможности торговать на электронной платформе", - рассказал Болат Танабергенов.

Спикер подчеркнул, что приобретая что-либо в интернете, потребитель должен быть внимательными, изучать характеристики товара, иметь полную информацию о продавце, а также требовать фискальные чеки. Привел председатель Комитета и другую статистику обращений казахстанцев. На розничную торговлю поступило 28 тысяч жалоб, на бытовые услуги – 5,2 тысячи. Больше 1,5 тысяч человек недовольны качеством предоставления образовательных услуг, а почти 2,5 тысячи человек - общественным питанием.