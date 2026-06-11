Маркировать служебные машины чиновников начнут в Западном Казахстане

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области представили специальный дизайн наклеек, которые будут размещаться на всех служебных автомобилях государственных органов.

Инициативу презентовал руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы региона Мурат Байсалов, сообщает "Мой Город".

По новым опознавательным знакам граждане смогут легко определить, что автомобиль принадлежит государственным структурам.

Также планируется усилить контроль за использованием служебного транспорта. Под него попадут в том числе поездки чиновников по личным делам, а также соблюдение ими правил дорожного движения.

В ведомстве напомнили, что автопарк государственных органов содержится за счет средств налогоплательщиков, поэтому его использование должно быть максимально прозрачным. За нарушение служебной дисциплины предусмотрены строгие меры ответственности.