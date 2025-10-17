Маркировка лекарств: как система защищает пациентов
С начала пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов часть производителей заранее внедрила систему нанесения уникальных кодов на упаковку ещё до официального старта в июле 2024 года, передаёт BAQ.KZ
По словам руководителя управления сериализации и агрегации продукции Polpharma Santo Ольги Дюкаревой, внедрение системы потребовало интеграции с производственными, логистическими и IT-процессами. В результате оборудование и операции полностью автоматизированы, данные передаются между системами без прямого участия сотрудников.
"Внедрение маркировки и системы Track&Trace требует интеграции в существующие процессы — производство, логистика, информационные системы. Автоматизация позволяет минимизировать участие человека: данные передаются между системами самостоятельно, что сокращает риск ошибок и ускоряет обработку информации.
Главная цель маркировки — защита пациентов. Каждый код на упаковке уникален и позволяет проверить легальность лекарства. Потребитель может просканировать код и убедиться, что препарат зарегистрирован и соответствует всем требованиям регулятора. Это также помогает контролировать оборот лекарств на рынке, исключает возможность появления подделок и обеспечивает прозрачность цепочки поставок от производства до аптечной полки", — отметила она.
