С начала пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов часть производителей заранее внедрила систему нанесения уникальных кодов на упаковку ещё до официального старта в июле 2024 года, передаёт BAQ.KZ

По словам руководителя управления сериализации и агрегации продукции Polpharma Santo Ольги Дюкаревой, внедрение системы потребовало интеграции с производственными, логистическими и IT-процессами. В результате оборудование и операции полностью автоматизированы, данные передаются между системами без прямого участия сотрудников.