С 1 июля 2024 года в Казахстане введена обязательная цифровая маркировка всех лекарственных средств. Система Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров позволяет фиксировать потребительский спрос в режиме реального времени и контролировать легальность оборота препаратов, передает BAQ.kz

Аналитика показывает, какие лекарства жители страны покупают чаще всего. Лидером продаж стал этиловый спирт - реализовано 4,1 млн единиц. На втором месте находится натрия хлорид - 2,1 млн единиц, а третью позицию занимает жаропонижающий препарат парацетамол - 1,75 млн единиц.

Четвёртое место по продажам занимает ацетилсалициловая кислота - более 1,5 млн единиц. Пятёрку замыкает сосудосуживающий препарат нафазолин. В ТОП-10 также вошли: Цитрамон П - более 1,23 млн единиц, меновазин - 897 тысяч, ТераФлю, активированный уголь - 636 тысяч и фурациллин - 623 тысячи единиц.

"Система маркировки позволяет в режиме реального времени отслеживать движение каждой упаковки от производителя до конечного потребителя. Статистика отражает именно розничные продажи в аптеках. Каждый препарат прошёл полный путь легального оборота и гарантированно является подлинным", - отметили в Министерстве здравоохранения РК.

В рамках цифровой маркировки каждая упаковка получает уникальный код Data Matrix. Проверить подлинность лекарства можно через мобильное приложение Naqty Onim, что делает продажу фальсифицированных препаратов практически невозможной.