В Казахстане рассматривают возможность переноса сроков введения обязательной маркировки одежды и других товаров лёгкой промышленности. Новые требования должны вступить в силу 1 декабря 2026 года, однако предприниматели просят предоставить им дополнительное время для подготовки. Какие товары попадут под маркировку и стоит ли казахстанцам ожидать подорожания одежды, BAQ.KZ выяснил у представителя единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tañba Ерлана Карабаева.

Маркировку одежды могут отложить до марта 2027 года

Согласно приказу Министерства торговли и интеграции РК, с 1 декабря 2026 года в Казахстане предусмотрено поэтапное введение обязательной маркировки товаров лёгкой промышленности.

Однако представители бизнеса обратились с просьбой перенести сроки, чтобы предприниматели успели подготовиться к новым требованиям.

– Система маркировки уже готова к работе, необходимые функции доступны. Правила были утверждены в сентябре, однако бизнес просит предоставить дополнительное время для подготовки. Сейчас на государственном уровне рассматривается возможность переноса сроков с 1 декабря 2026 года на 1 марта 2027 года, – рассказал эксперт.

При этом окончательное решение о переносе сроков пока не принято.

Какие товары будут маркировать

По словам представителя оператора, обязательная маркировка затронет значительную часть товаров лёгкой промышленности.

В утверждённый перечень включён 31 код ТН ВЭД – товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

– В список включена практически вся верхняя одежда, а также постельное, кухонное и туалетное бельё. Есть исключения, например носочная продукция и майки, – пояснил он.

Подорожает ли одежда из-за маркировки

Один из главных вопросов, который волнует предпринимателей и покупателей, – возможное повышение стоимости одежды после введения новых требований.

По словам Ерлана Карабаева, сама маркировка не должна существенно повлиять на конечную цену товара.

Стоимость одного кода составляет 3,14 тенге без учёта НДС.

– Многие сейчас поднимают вопрос о том, что маркировка может привести к подорожанию одежды. Но нужно учитывать, что сама стоимость кода незначительная – чуть больше трёх тенге. Конечно, у бизнеса будут дополнительные расходы на организацию процесса, однако существенного влияния на цены мы не ожидаем, – отметил представитель оператора.

Вместе с тем эксперт допускает, что стоимость отдельных товаров может измениться из-за сокращения нелегального оборота.

– Маркировка позволяет выводить серый оборот в легальное поле. Если раньше товары ввозились нелегально, то теперь при официальном импорте необходимо учитывать предусмотренные законодательством налоги и другие обязательные платежи. Именно это может повлиять на стоимость такой продукции, – пояснил Ерлан Карабаев.