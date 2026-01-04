По данным агентства Bloomberg, ключевую административную роль в возможном управлении Венесуэлой со стороны США после смены власти может взять на себя государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом изданию сообщил американский чиновник на условиях анонимности, передает BAQ.KZ.

Как отмечает Bloomberg, обсуждения в Вашингтоне ведутся в контексте сценария отстранения от власти нынешнего президента Венесуэлы Николас Мадуро. В рамках этих планов Рубио рассматривается как координатор административных и политических процессов со стороны США.

Отдельное внимание, по информации агентства, уделяется нефтяному сектору Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что восстановление венесуэльской нефтяной инфраструктуры представляет стратегический интерес для Вашингтона. По его словам, американские энергетические компании готовы инвестировать в отрасль миллиарды долларов.

Газета The Wall Street Journal также сообщает, что в Белом доме ведётся работа над возможной моделью управления Венесуэлой в переходный период. В обсуждениях участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник по внутренней безопасности Стивен Миллер и министр обороны Пит Хегсет. Источники издания подчёркивают, что речь идёт о предварительных сценариях, окончательные решения пока не приняты.