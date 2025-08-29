Агентство США по международному развитию (USAID) официально закрывается, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети X, передает BAQ.KZ.

По его словам, некоторое число программ отдали под управление Госдепартамента США. Процесс ликвидации ведомства возложили на директора Административно-бюджетного управления США Рассела Воута.

"Я пошутил (с президентом США Дональдом Трампом), что у меня четыре работы. Он сказал мне отдать одну моему другу (Расселу Воуту). Что я и сделал. С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. И после перевода небольшого набора основных программ в Государственный департамент, USAID официально переходит в режим закрытия. Расс теперь возглавляет процесс ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов. Поздравляю, Расс", — написал Рубио.