Марко Рубио заявил о намерении посетить Казахстан и соседние страны

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о планах посетить страны Центральной Азии в рамках встречи формата C5+1. Об этом он заявил во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Визит ожидается в рамках формата C5+1

По словам Рубио, администрация президента Дональда Трампа намерена активизировать взаимодействие со странами Центральной Азии.

«Кстати говоря, мы собираемся провести в регионе встречу в формате C5+1, на которую я поеду позднее в этом году», — заявил глава Госдепартамента США.

Формат C5+1 объединяет Соединенные Штаты и пять государств Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Этот механизм регионального сотрудничества действует с 2015 года и используется для обсуждения вопросов безопасности, экономики, энергетики и регионального развития.

США поддерживают отмену поправки Джексона-Вэника

Во время слушаний Марко Рубио также высказался в поддержку отмены поправки Джексона-Вэника в отношении стран Центральной Азии.

«Мы считаем, что это было бы полезно», — отметил он.

Поправка Джексона-Вэника была принята в США в 1974 году и связывала торговые отношения с соблюдением права на эмиграцию. Несмотря на распад Советского Союза, формально она до сих пор распространяется на ряд