Житель Кызылординской области через суд добился компенсации после того, как во время хирургической операции в его организме оставили марлевый тампон. Из-за врачебной ошибки мужчине пришлось перенести повторное вмешательство за свой счет, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Верховный Суд РК.

Как установил суд, первоначально пациенту провели операцию по удалению кисты. После вмешательства он длительное время испытывал сильные боли, а послеоперационная рана не заживала.

Через два месяца мужчина обратился в другое медицинское учреждение, где ему провели повторную операцию. Во время вмешательства врачи обнаружили и извлекли марлевый тампон, оставшийся в области предыдущей операции.

Наличие инородного предмета подтвердили протокол операции, медицинская документация, видеозапись и пояснения представителя клиники, где пациент проходил повторное лечение.

Что показала проверка

Суд также учел документы и показания лечащего врача, подтверждающие осложнения после первой операции: длительно незаживающую рану, воспалительный процесс и необходимость ежедневных перевязок. По итогам внеплановой проверки уполномоченный орган выявил многочисленные нарушения при оказании медицинской помощи.

«Установлено, что во время операции не были соблюдены обязательные стандарты, послеоперационное наблюдение осуществлялось ненадлежащим образом, медицинская документация велась с нарушениями: ежедневные записи были неполными, отсутствовала клиническая интерпретация результатов исследований, а также сведения об исследовании материалов, полученных во время операции», – сообщили в ведомстве.

Решение суда

Изучив представленные доказательства, суд признал вину медицинского учреждения доказанной и удовлетворил иск пациента.

С клиники в пользу мужчины взыскали более 1,5 млн теңге в качестве компенсации морального вреда и возмещения материального ущерба.