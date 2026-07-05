Марокко разгромило Канаду и вышло в четвертьфинал ЧМ-2026

Сегодня 2026, 08:14
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championat.com Сегодня 2026, 08:14
Сегодня 2026, 08:14
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Фото: championat.com

Сборная Марокко уверенно вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв сборную Канады со счетом 3:0. В первом тайме команды не смогли открыть счет, однако после перерыва марокканцы полностью завладели инициативой. На 50-й минуте отличился Аззедин Унахи, который точным ударом завершил розыгрыш штрафного.

На 82-й минуте Унахи оформил дубль, а уже в компенсированное время окончательный счет установил Суфьян Рахими — 3:0. Таким образом, сборная Марокко продолжает борьбу за трофей. В четвертьфинале африканская команда встретится с победителем матча между сборными Парагвая и Франции.

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