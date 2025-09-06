О тотальной нехватке гостиничных номеров власти Костаная активно заговорили в начале этого года. Проблема появилась в связи с тем, что в областной центр начали приезжать инвесторы из других стран и остановиться с комфортом им было негде. К концу года стало известно, что на правом берегу реки Тобол начали строить отель мирового бренда Marriot. В том месте, где большая вода топила другие заведения по самые крыши. И несмотря на то, что уже один инвестор из-за угрозы подтопления отказался от строительства отеля не менее известного бренда Hilton в другой подтопляемой зоне города, а проект по возведению еще одного отеля в самом сердце Костаная сорвался еще несколько лет назад. Зачем областному центру отель такого уровня в опасном паводковом месте и где гарантия, что он достроится без рисков? В ситуации разбирался корреспондент BAQ.kz.

Строят в водоохранной зоне

Под здание отеля уже роют котлован на правом берегу Тобола. Этот район территориально относится к Костанайскому району, который расположен на противоположном от областного центра берегу и соединен с ним большим мостом. Всего пару лет назад чуть ниже этой зоны был пляж с кабинками для переодевания, лежаками, большой автопарковкой и киосками с фаст-фуда. Однако в апреле прошлого года весь пляж ушел под воду, а вместе с ним и расположенные намного выше пункты питания и даже большой супермаркет "Апельсин". Киоск с фаст-фудом затопило по самую крышу, а в супермаркете вода дошла до второго этажа.

Бизнесмены понесли большие убытки, но тогда им их компенсировало государство, так как в области был введен режим ЧС. Но приход большой воды ясно показал, что эта зона входит в зону риска подтоплений и строить в ней небезопасно. Старожилы тогда рассказывали, что зоной риска эта часть области была всегда, поэтому в советское время никакие здания в ней возводить было нельзя. Речь о зоне вдоль трассы, ведущей из Костаная через большой мост в сторону города Тобыл Костанайского района.

Несмотря на все предупреждения, последние лет 10 территория вдоль трассы активно застраивалась. Прошлогодний паводок показал, насколько это было рискованной затеей. И хотя людей удалось эвакуировать, многие товары затопило, а сами здания сильно разрушились. После того, как вода ушла аким Костаная Марат Жундубаев строго предупредил бизнесменов: большая вода может прийти снова, но покрывать убытки им больше никто не будет. Причем, очередного паводка ждали весной этого года, поэтому предупреждения властей были многократными.

Гостиниц не хватает

Каково же было удивление горожан, когда уже в начале этого года аким города заявил, что в Костанае не хватает гостиниц, поэтому их нужно строить, а места под застройку оказались в той самой опасной природоохранной зоне. Согласно официальным данным в областном центре всего 49 гостиниц с общим номерным фондом около 700 комнат. С ресторанами гостиниц и того меньше - только 9. Без ресторанов насчитывается 28 гостиниц, все остальное - мини-гостиницы, хостелы, базы отдыха и то, что никак не может способствовать комфортному отдыху заграничных гостей. Да и местных тоже.

Когда в Костанай приезжают из других регионов спортсмены, музыканты или танцевальные коллективы целыми группами по 15-20 человек, то для них сложно найти места в одной гостинице. Это приводит к удорожанию стоимости арендных квартир, которые в областном центра сдают по 150 000 - 200 000 тенге в месяц - на уровне аренды квартир в столице, уточнил аким города.

В связи с чем было решено строить отели мировых брендов. Однако, распиаренный и презентованный проект премиум-отеля Hilton Garden Inn, строительство которого должны были завершить в этом году, так и не появился. Отель должен быть в несколько этажей со 140 номерами, стоимость застройки около 5 млрд тенге. Возведение объекта в триатлон-парке Костаная недалеко от реки (кстати, эту зону тоже сильно затопило большой водой) поддержало даже министерство иностранных дел РК. Но в этом году выяснилось, что инвестор ТОО BTS Petroleum отказался от своих планов.

"Этот проект смыло паводком. Инвестор не захотел рисковать", - пояснил причину срыва строительства отеля аким Костаная Марат Жундубаев.

Но добавил, что риски не отпугнули местного предпринимателя, руководителя ТОО "Тобол-Сити", который взялся за строительство отеля другого мирового бренда в еще более опасной природоохранной зоне. И недалеко от смытого водой пляжа, который с прошлого года так и не смогли восстановить для горожан.

"Действительно, строительство отеля Marriot International уже идет на правом берегу реки. Бизнесмен взял у нас землю в аренду. Это будет 10-этажно здание с более чем 100 номерами класса люкс. Инвестор костанайский, все риски он знает, но берет их на себя", - подтвердил Кайрат Абишев, заместитель акима Костнайского района, на территории которого строится отель.

По его словам, стоимость отеля около 10 млрд тенге, срок возведения - 2-3 года. Открытие запланировано не раньше 2028 года.

"Отель строится на возвышенности, строители его укрепляют и учитывают риски подтопления", - отметила руководитель отдела предпринимательства акимата Костанайского района Алтынай Алдабергенова.

Недавно мы побывали на месте строительства. Под будущее здание сейчас роют большой котлован, буквально в 50 метрах от заросшего камышом пляжа. И, что самое интересное, на 50 метров ниже от киоска фаст-фуда, который в прошлом году по самую крышу ушел под воду. О какой возвышенности идет речь, пока непонятно, но возможно здание поставят на сваи, хотя от подтопления это тоже не спасет. Кроме того, из-за строительства отеля костанайцы лишились популярного в городе летнего автокинотеатра, экран которого сейчас находится на строительной площадке.

Пляж восстанавливать не будут

Что касается пляжа, который также территориально относится в Костанайскому району и который сейчас превратился в огромный пустырь, заросший камышом, то его восстанавливать не планируют. Власти района признали, что он не пользовался популярностью, а после паводка смысла вкладывать в него средства - нет. Хотя всего несколько лет назад на обустройство купальной зоны в этом месте потратили свыше 100 млн тенге. Установили кабинки для переодевания, лавочки, сделали большую стоянку для машин и даже лестницу из гранита. И вдруг выяснилось, что место не только не популярно для купания, но и расположено в опасной паводковой зоне.

"Пляж популярностью не пользовался, потому что там очень глубокий вход в реку. Почти сразу глубоко, с детьми не отдохнешь. В прошлом году его полностью затопило, лавочки, кабинки, все покорежило и снесло, поэтому решили больше не тратить деньги на его восстановление. Но планируем в этом месте сделать набережную с прогулочной зоной", - пояснил заместитель акима Костанайского района.

Правда до окончания строительства отеля набережная в этом месте не появится, уточнил чиновник. Власти решили, что нет смысла обустраивать зону отдыха, пока чуть выше идет строительство огромно здания. Значит, в течение как минимум двух-трех лет костанайцы будут лицезреть заросшее камышом и травой место, которое уже могло служить местом прогулок и отдыха. Самое странное, что власти сначала вложили бюджетные средства в обустройство пляжа, а теперь будут снова тратить деньги на строительство новой набережной. Почему сразу не выяснили, что в этом месте большая глубина и пляж тут не нужен? На этот вопрос в акимате района ответить нам не смогли.

Рискует только бизнесмен?

Строительство отеля мирового уровня в опасной паводковой зоне тоже вызывает массу вопросов. Можно ли вообще строить такое большое здание в природоохранной зоне и почему предприниматель не боится рисков? С этими вопросами мы обратились в управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области.

"Я не видела проект отеля, но, если стройка уже началась, значит предприниматель прошел все согласования и получил разрешение госэкспертизы. Конечно, вода рано или поздно приходит опять в те места, которые уже затопила, но бизнесмен об этом предупрежден. И наверняка строит отель с учетом паводковых рисков", - сообщила заместитель руководителя этого ведомства Екатерина Клопова.

Она добавила, что после прошлогоднего паводка вряд ли кто-то из предпринимателей рассчитывает на помощь государства. Согласно законодательству, строить в природоохранной зоне можно, если не нарушены требования. Но, несмотря на все заверения чиновников, о взятых на себя предпринимателем рисках, речь ведь идет не только о бизнесе, но и о людях, а именно о строительстве большого отеля, в котором будет много посетителей. В случае прихода большой воды проблем с эвакуацией точно не избежать.

Кстати, владельцы супермаркета "Апельсин", заявили после паводка, что их магазин тоже строился с учетом паводковых рисков.

Планы и срывы

Однако, несмотря на печальный опыт с затоплением целых зданий, власти не оставляют попыток построить отели в самых опасных зонах. Помимо Marriot, о строительстве еще двух отелей в ближайшее время заявил в начале августа аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Он сообщил, что еще одну гостиницу возведет местный предприниматель Роман Ким в районе Костная-2. Этот район, кстати, тоже регулярно подтапливается талыми водами с полей, а во время прихода большой воды риски затопления там тоже возрастают. И еще один отель возведут в триатлон-парке, вновь недалеко от реки вместо отеля Hilton. Неужели желание получить прибыль от бизнесменов важнее рисков и недавно пережитого опыта? Кстати, отели премиум-класса мировых брендов как-то не особо приживаются в Костанае, несмотря на их регулярный пиар.

Это шестиэтажный отель Ramada Encore со 163-ми номерами, который должен был появиться в районе набережной, где теперь тоже небезопасно, еще в 2018 году. Но так и остался на бумаге. Второй отель Novotel французской группы Accor активно пиарили в прошлом году. Планы по его строительству возмутили горожан больше всего. Отель планировали возвести вместо единственного полноценного здания кинотеатра "Казахстан", расположенного в самом сердце Центрального сквера. Мало того, что под гостиницу хотели снести кинотеатр, так из-за стройки под снос попадали несколько десятков деревьев. А сам отель явно нарушил бы любимое место горожан, в котором они привыкли отдыхать. Но после нескольких месяцев активных презентаций в отделе архитектуры города сообщили, что эскиз и проектно-сметная документация на отель французской группы отсутствуют. С тех пор об этой гостинице ничего не было слышно.

Автор фото: Аскар Кенжетаев.