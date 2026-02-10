Мировые СМИ неверно истолковали один твит Илона Маска, объявив "отказ" от марсианского города. В действительности сроки и приоритеты SpaceX остались прежними, сообщает BAQ.kz.

Сообщения о том, что Илон Маск якобы отложил создание города на Марсе в пользу Луны, не соответствуют его реальным заявлениям. Поводом для искаженной трактовки стал твит главы SpaceX о временном смещении фокуса на лунные проекты.

Речь шла не об отказе от марсианской колонии, а о различии логистики. Полеты к Марсу возможны лишь раз в 2,1 года, тогда как к Луне — круглогодично. Это позволяет быстрее развернуть экспериментальный самоподдерживающийся город-демонстратор именно на спутнике Земли.

При этом планы по Марсу не менялись. Еще с 2020 года Маск называл сроки строительства марсианского города — начало работ в 2030-х и выход на миллион жителей ближе к 2050 году. Эти же ориентиры он подтверждает и сейчас.

Новизна позиции Маска — в прогнозе о лунном городе через 10+ лет. Однако эксперты считают этот сценарий куда менее реалистичным, чем марсианский. Луна лишена атмосферы, отличается экстремальными перепадами температур и опасной абразивной пылью, а ее слабая гравитация делает долгосрочное проживание людей медицински рискованным.

Таким образом, Марс остается стратегической целью SpaceX. А Луна — лишь ускоренная, но гораздо более сложная площадка для промежуточного эксперимента, а не замена Красной планете.