Маршрут Север – Юг и Средний коридор: Казахстан наращивает транзит

Казахстан продолжает развивать транспортные коридоры, связывающие рынки Азии, России и Европы. Особое значение для страны сохраняет маршрут Север – Юг в сотрудничестве с Россией. Одновременно расширяются возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), по которому за восемь месяцев 2026 года перевезли около 44,2 тыс. контейнеров — на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

О важности транспортной связанности региона заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, развитие инфраструктуры позволяет укреплять экономические связи, расширять торговлю и формировать новые цепочки добавленной стоимости.

Для Казахстана особую актуальность сохраняет маршрут Север – Юг в сотрудничестве с Россией, — отметил глава государства.

Север – Юг и Средний коридор Казахстан рассматривает развитие транспортных маршрутов как одно из направлений расширения регионального сотрудничества. Речь идет не только о перевозке грузов, но и о создании условий для взаимодействия в сфере инвестиций, энергетики и промышленности.

Токаев также подчеркнул растущую востребованность Транскаспийского международного транспортного маршрута, который часто называют Средним или Срединным коридором. Он связывает Китай и страны Центральной Азии с Каспийским регионом и далее с европейскими рынками. По словам президента, модернизация транспортной инфраструктуры Казахстана должна повысить транзитную роль всего региона.

Контейнерные перевозки по ТМТМ выросли на 58%

Данные о перевозках показывают увеличение объемов контейнерного движения по Среднему коридору. По информации, предоставленной Казахстанскими железными дорогами, с января по август 2026 года по ТМТМ перевезли около 44,2 тыс. TEU — эквивалентных двадцатифутовых контейнеров. Это на 16,2 тыс. TEU, или 58%, больше, чем за тот же период 2025 года. За восемь месяцев по маршруту также отправили 419 контейнерных поездов из Китая. Это на 191 поезд, или 84%, больше, чем годом ранее.

Положительная динамика наблюдалась и в 2025 году: за весь год по ТМТМ перевезли около 77 тыс. TEU. Показатель вырос почти на 20,3 тыс. TEU, или 36%, по сравнению с 2024 годом. Рост контейнерных перевозок указывает на увеличение использования маршрута для доставки грузов между Азией и Европой. При этом дальнейшее развитие коридора зависит от согласованной работы железнодорожной, портовой и другой транспортной инфраструктуры стран-участниц.

Казахстан расширяет транспортную инфраструктуру

Казахстан реализует несколько инфраструктурных проектов, призванных увеличить пропускные возможности транспортной системы. Как сообщил Токаев, завершается строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал. В 2027 году планируется открыть движение по маршруту Бахты – Аягоз. Президент назвал его стратегически важным.

Кроме того, начата реализация крупного автодорожного проекта «Арало-Каспийская магистраль», который должен связать Китай с Каспийским морем и далее с европейскими рынками. Отдельное значение имеет развитие торгово-логистических комплексов и центров промышленной кооперации в приграничных зонах стран региона. По мнению главы государства, в перспективе их можно объединить в единую систему, чтобы выстраивать региональные цепочки добавленной стоимости.

Таким образом, транспортная стратегия Казахстана охватывает сразу несколько направлений: сотрудничество с Россией по маршруту Север – Юг, развитие Среднего коридора через Каспий и расширение железнодорожных и автомобильных связей с Китаем и другими рынками. Задача этих проектов — увеличить возможности для транзита и торговли, а также укрепить экономические связи между странами региона.