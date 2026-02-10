Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что реализация проекта TRIPP в Армении радикально изменит торговлю, транзит и энергетику всего региона, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Interfax.ru.

Проект Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) способен кардинально трансформировать Южный Кавказ, открыв новые возможности для международной торговли, транспортных коридоров и энергетических потоков. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Ереване по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам Вэнса, реализация проекта обеспечит беспрецедентную связность Армении с соседними государствами и создаст новый геоэкономический контур региона.

Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что TRIPP имеет не только экономическое, но и стратегическое значение, открывая путь к полной деблокаде Южного Кавказа и формированию сквозной коммуникации с Запада на Восток. В этом контексте он отметил важность нормализации диалога с Турцией и перспективу открытия железной дороги Гюмри — Карс.

Пашинян назвал визит Вэнса историческим и заявил, что он проходит на фоне формирования новой архитектуры мира и стабильности в регионе. Премьер также проинформировал американскую сторону о ходе диалога с Азербайджаном, включая контакты на высшем уровне, направленные на укрепление мирного процесса.

Проект TRIPP был зафиксирован в декларации, подписанной в августе 2025 года в Вашингтоне лидерами Армении, США и Азербайджана. Документ предусматривает совместную работу над созданием на территории Армении масштабной транспортной и энергетической инфраструктуры — автомобильных и железнодорожных магистралей, а также нефтегазовых маршрутов.