Маршрутный автобус дотла сгорел в Усть-Каменогорске
Огнеборцы МЧС потушили горящий автобус.
Сегодня, 15:12
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Сегодня, 15:12Сегодня, 15:12
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Сегодня в Усть-Каменогорске, на улице Гайсы Аязбаева, загорелся маршрутный автобус. К моменту прибытия пожарных людей в автобусе не было, они самостоятельно покинули салон общественного транспорта, передает BAQ.KZ.
Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС, пожар полностью ликвидирован на площади 12 кв.м.. Пострадавших нет.
Слаженные действия спасателей позволили избежать трагедии и быстро устранить угрозу на оживлённом участке дороги.
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