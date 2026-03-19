Популярная казахстанская блогер Алина Ли сообщила о потере автомобиля в результате пожара. По ее словам, инцидент произошел на станции технического обслуживания, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как рассказала блогер в своём Instagram, автомобиль, о котором она мечтала с подросткового возраста, полностью сгорел.

«Представьте, что вы с 14 лет копили на машину, о которой буквально мечтали, и в один день она просто сгорела. А мне и представлять не нужно, потому что сегодня это произошло со мной, и я просто до сих пор не могу до конца в это поверить. Когда мне было 18, я подарила себе машину. Это был Mercedes. Я очень мечтала об этой машине», - отметила блогер.

Блогер уточнила, что возгорание произошло на территории СТО, где находился автомобиль. В результате пожара сгорели несколько машин.

«Это произошло на СТО. Моя машина была там, я не знаю, что-то произошло, начался пожар. Несколько машин сгорели, в том числе моя. Мне когда это сообщили, мне казалось, что это вообще какой-то пранк», - отметила она.

Алина Ли призналась, что переживает сильные эмоции, так как автомобиль был результатом многолетнего труда.

«Мне очень жалко, потому что это годы моей работы, это годы моего труда. Это моя мечта большая была, на которой я работала. И сегодня она просто превратилась в пепел», - отметила блогер.

Информации о причинах возгорания от официальных органов не поступало.