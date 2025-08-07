С наступлением очередной волны жары в южных регионах Казахстана автомобилистам стоит быть особенно осторожными. Температура воздуха свыше +35°C опасна не только для самочувствия человека, но и для технического состояния автомобиля, передает BAQ.KZ.

Эксперты "КазАвтоЖола" предупреждают: пренебрежение мерами безопасности может закончиться серьёзной поломкой — или даже пожаром на ходу.

При сильной жаре внутренние системы автомобиля работают на пределе. Температура под капотом может превышать +100°C, особенно если автомобиль движется в пробке, перегружен или работает с включённым кондиционером на полную мощность. Это резко повышает риск перегрева двигателя и воспламенения технических узлов.

Перегрев двигателя — одна из самых частых проблем в летний сезон. Причины могут быть разными: низкий уровень охлаждающей жидкости, забитый радиатор, неисправный термостат.

Казахстанцам рекомендуют перед поездкой проверить уровень антифриза, убедиться, что радиатор чист от пыли и насекомых, не глушить двигатель резко после длительного движения, не злоупотреблять кондиционером на максимальной мощности.

Пожар в автомобиле может возникнуть как из-за перегрева выхлопной системы, так и по вине оставленных в салоне предметов. Среди наиболее опасных — аэрозольные баллончики, пауэрбанки, пластиковые бутылки, очки и другие стеклянные предметы. При длительном воздействии солнца они могут сработать как линза и воспламенить обивку салона.

Что делать?

Не оставляйте горючие и светопреломляющие предметы в автомобиле.

Проверьте состояние проводки и глушителя.

Держите огнетушитель под рукой — и убедитесь, что он исправен.