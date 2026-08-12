«Машина проедет и все трясется»: Простоит ли столичная пятиэтажка до сноса

Главная особенность дома под номером 24 по улице Сейфуллина заключается в его позиционировании. Подъезды выходят прямо к проезжей части. Панелька появилась на карте Астаны в 1967 году.

Это уже знакомый нашим постоянным читателям тип пятиэтажек с панцирными накопителями и трубопроводом, который по обыкновению не работает. Разрушающиеся подъездные козырьки, страшные лестничные площадки и лестницы, испещренные глубокими трещинами. Вот что бывает, когда жилая застройка приближается к своему 60-летнему юбилею.

Житель дома Галым Манарбаев вспоминает, что впервые о сносе здания представители акимата заговорили в далеком 2007-м году. Тогда у собственников спрашивали, согласны ли они на переселение.

«После этого мы долго не слышали о подобных планах. А сейчас все чувствуем - проедет крупная машина но трассе, а нас трясет. Я живу на пятом этаже и у меня все дрожит. Видно, невооруженным глазом. И швы открываются каждый год. Например, обои приклею, а шов расширяется каким-то образом», - рассказывает местный житель.

«Линолеум мы сами стелим. Шторы повесили, картины. Мы с соседкой с четвертого этажа сами решили поддерживать здесь порядок. Чтобы приятно было заходить», - говорит Галым Манарбаев.

Комиссия, проведенная еще в 2015 году, заключила: здание находится в аварийном состоянии с 61% износа. Его демонтаж запланировали на 2028-й. Подробности увидите в очередном выпуске программы «Это вам не Лондон».