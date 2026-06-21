Машинист предотвратил наезд на ребенка на железной дороге в Туркестанской области

Машинист пассажирского поезда предотвратил трагедию на железнодорожных путях, своевременно применив экстренное торможение для спасения ребенка.

Как сообщили в АО «Қазақстан темір жолы», инцидент произошел 20 июня на участке Туркестан – Шиели в районе станции Шорнак. На железнодорожные пути перед пассажирским поездом сообщением Алматы-2 – Саратов неожиданно выбежал пятилетний ребенок, находившийся без сопровождения взрослых.

Машинист оперативно заметил ребенка и применил экстренное торможение. В момент происшествия скорость поезда составляла около 70 километров в час.

Благодаря своевременным действиям локомотивной бригады наезда удалось избежать. По данным компании, незапланированная остановка задержала движение поезда всего на четыре минуты.

В КТЖ отметили, что данный участок железной дороги оборудован защитным ограждением.

Железнодорожники в очередной раз призвали родителей не оставлять детей без присмотра и соблюдать меры безопасности вблизи железнодорожных путей.