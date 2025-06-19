Масимов не в одиночной камере и не имеет проблем со здоровьем — МВД о его содержании
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Заместитель министра внутренних дел – председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Абай Кайырбеков прокомментировал информацию о состоянии здоровья бывшего главы КНБ Карима Масимова, осуждённого за государственную измену, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Ранее в СМИ появилась информация, что якобы Карим Масимов страдает тяжёлыми заболеваниями, в том числе онкологией, и нуждается в экстренной медицинской помощи.
"Сейчас состояние здоровья данного осужденного соответствует для содержания в учреждениях уголовной исполнительной системы, какого-либо беспокойства нету. В то же время вопросы медицинского обеспечения находятся в ведении Министерства здравоохранения", – отметил Кайырбеков.
Он уточнил, что с 2022 года все вопросы медицинского обеспечения осуждённых находятся в ведении Министерства здравоохранения.
"Все осужденные без исключения у нас проходит медицинский осмотр, все находятся под медицинским наблюдением. В случае какой-либо необходимости незамедлительно оказывается соответствующая помощь", – добавил замглавы МВД.
На вопрос о том, в каких условиях содержится Масимов, Кайырбеков подчеркнул, что бывший глава КНБ отбывает наказание в соответствии с приговором суда и соблюдает все требования, установленные законом.
После повторных уточняющих вопросов он подтвердил: Карим Масимов отбывает наказание совместно с другими осуждёнными, а не в одиночной камере.
Кайырбеков также отметил, что условия содержания всех заключённых в Казахстане являются едиными, без привилегий.
"У всех осужденных у нас одинаковые условия. Есть соответствующие надзорные органы, которые контролирует данный вопрос", – заверил он, комментируя упоминание журналистами прежних случаев содержания осуждённых экс-чиновников в так называемых ВИП-условиях.
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