Заместитель министра внутренних дел – председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Абай Кайырбеков прокомментировал информацию о состоянии здоровья бывшего главы КНБ Карима Масимова, осуждённого за государственную измену, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы Карим Масимов страдает тяжёлыми заболеваниями, в том числе онкологией, и нуждается в экстренной медицинской помощи.

"Сейчас состояние здоровья данного осужденного соответствует для содержания в учреждениях уголовной исполнительной системы, какого-либо беспокойства нету. В то же время вопросы медицинского обеспечения находятся в ведении Министерства здравоохранения", – отметил Кайырбеков.

Он уточнил, что с 2022 года все вопросы медицинского обеспечения осуждённых находятся в ведении Министерства здравоохранения.

"Все осужденные без исключения у нас проходит медицинский осмотр, все находятся под медицинским наблюдением. В случае какой-либо необходимости незамедлительно оказывается соответствующая помощь", – добавил замглавы МВД.

На вопрос о том, в каких условиях содержится Масимов, Кайырбеков подчеркнул, что бывший глава КНБ отбывает наказание в соответствии с приговором суда и соблюдает все требования, установленные законом.

После повторных уточняющих вопросов он подтвердил: Карим Масимов отбывает наказание совместно с другими осуждёнными, а не в одиночной камере.

Кайырбеков также отметил, что условия содержания всех заключённых в Казахстане являются едиными, без привилегий.