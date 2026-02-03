Маск объединил xAI и SpaceX для развития ИИ-инфраструктуры
Космическая компания SpaceX приобрела фирму xAI, занимающуюся разработками в сфере искусственного интеллекта, сообщает BAQ.kz.
Объединение компаний должно открыть возможности для размещения ИИ-инфраструктуры в космосе. Основанная Илоном Маском компания SpaceX приобрела принадлежащую ему же компанию xAI, специализирующуюся на разработках в сфере искусственного интеллекта. Об этом говорится в официальном пресс-релизе SpaceX.
В компании отметили, что развитие технологий искусственного интеллекта требует значительных объемов электроэнергии. При этом возможности Земли по обеспечению таких мощностей без ущерба для окружающей среды ограничены.
Слияние SpaceX и xAI, как отмечается в сообщении, в перспективе позволит разместить центры обработки данных искусственного интеллекта в космическом пространстве. Для их работы планируется использовать солнечную энергию, что должно снизить нагрузку на земную энергосистему и минимизировать экологические риски.
Таким образом, объединение компаний рассматривается как шаг к созданию принципиально новой инфраструктуры для развития ИИ с использованием космических технологий.
