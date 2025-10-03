Илон Маск, владелец SpaceX, Tesla и X (ранее Twitter), стал первым человеком в мире, чье состояние достигло отметки в 500 миллиардов долларов, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Это историческое достижение делает его на шаг ближе к еще одному возможному рекорду — статусу первого в мире триллионера.

По данным индекса миллиардеров Forbes Real-Time Billionaires, который отслеживает состояние самых богатых людей планеты в режиме реального времени, резкий рост акций Tesla 1 октября позволил Маску в 15:30 по восточному времени США (22:30 мск) прибавить к своему состоянию 9,3 миллиарда долларов, в результате чего его капитал впервые достиг отметки в полтриллиона. Однако к закрытию биржи цифра немного скорректировалась — на конец дня активы Маска оценивались в 499,1 миллиарда долларов.

Рост богатства Маска в последние годы поражает своей скоростью. В марте 2020 года его состояние оценивалось в 24,6 миллиарда долларов, а уже к августу того же года он вошел в элитный клуб "сотников", став пятым человеком в истории с капиталом более 100 миллиардов. В январе 2021-го Маск впервые занял первое место в мировом рейтинге богатейших людей, обладая уже 190 миллиардами долларов. Далее его активы продолжали стремительно расти: отметка в 200 миллиардов была пройдена в сентябре 2021-го, в 300 миллиардов — в ноябре, а в декабре 2024 года он стал первым в истории обладателем состояния в 400 миллиардов.

Тем не менее, другие источники оценивают состояние миллиардера чуть иначе. Так, по версии Bloomberg, состояние Илона Маска составляет около 470 миллиардов долларов. Несмотря на расхождения в цифрах, обе аналитические платформы единодушны в одном — Маск остается самым богатым человеком на планете. Следом за ним в рейтингах Bloomberg и Forbes идет сооснователь Oracle Ларри Эллисон, отставая на 120–150 миллиардов долларов в зависимости от источника.

По расчетам Forbes, если текущие темпы роста сохранятся, Маск может стать первым долларовым триллионером уже к марту 2033 года. Однако, согласно более оптимистичным прогнозам аналитиков из Informa Connect Academy, эта цель может быть достигнута еще раньше — к 2027 году.