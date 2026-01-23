  • 23 Января, 10:00

Маск заявил, что ИИ может превзойти человечество к 2030 году

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в ближайшие годы искусственный интеллект способен значительно превзойти человеческие возможности.

Фото: фото из открытых источников

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в ближайшие годы искусственный интеллект способен значительно превзойти человеческие возможности. Об этом он сообщил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает BAQ.kz.

По словам Маска, уже к концу 2026 года ИИ может стать умнее отдельного человека, а к 2030–2031 годам — превзойти все человечество в совокупности. Его слова приводит "КП".

В ходе беседы с главой BlackRock Ларри Финком предприниматель также затронул тему освоения Марса. Отвечая на вопрос о возможности завершить жизнь на Красной планете, Маск с иронией отметил, что не против, "но не во время столкновения". Таким образом он подчеркнул важность решения технологических задач, связанных с безопасной посадкой и колонизацией других планет.

