Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в ближайшие годы искусственный интеллект способен значительно превзойти человеческие возможности. Об этом он сообщил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает BAQ.kz.

По словам Маска, уже к концу 2026 года ИИ может стать умнее отдельного человека, а к 2030–2031 годам — превзойти все человечество в совокупности. Его слова приводит "КП".

В ходе беседы с главой BlackRock Ларри Финком предприниматель также затронул тему освоения Марса. Отвечая на вопрос о возможности завершить жизнь на Красной планете, Маск с иронией отметил, что не против, "но не во время столкновения". Таким образом он подчеркнул важность решения технологических задач, связанных с безопасной посадкой и колонизацией других планет.