В Семее гвардейцы помогли задержать подозреваемых в грабеже ломбарда

Один подозрительный прохожий, медицинская маска и слишком частые взгляды по сторонам привлекли внимание патрульных в Семее. Обычная проверка обернулась обнаружением ещё двух молодых людей, а вскоре выяснилось, что один из задержанных может быть причастен к открытому хищению дорогого смартфона.

Инцидент произошёл во время патрулирования города военнослужащими воинской части 5511 Национальной гвардии МВД Казахстана.

Начальник войскового наряда рядовой Алишер Хамитов и патрульный рядовой Асыл Куганов заметили молодого человека в медицинской маске. Он постоянно оглядывался по сторонам и, судя по поведению, проявлял необычный интерес к самому патрулю.

Гвардейцы решили остановить его и выяснить обстоятельства. Во время проверки выяснилось, что неподалёку, в подвале одного из зданий, находятся ещё двое молодых людей. Военнослужащие направились туда и обнаружили их.

О ситуации сразу сообщили в полицию по номеру 102. До приезда правоохранителей гвардейцы обеспечивали охрану места происшествия. Прибывшие полицейские задержали всех троих и доставили в отделение.

Позже выяснилось, что один из молодых людей подозревается в грабеже ломбарда. По предварительным данным, оттуда открыто похитили мобильный телефон iPhone 17 Pro.

Таким образом, внимательность патрульных помогла обнаружить сразу троих граждан, которых передали полиции для дальнейшего разбирательства.