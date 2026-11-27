В обществе укоренилось мнение, что маслихат работает под влиянием акима. Руководитель Центра наук об образовании и общественном развитии Национальной академии наук РК при Президенте Женисбек Толен считает это заблуждением. По его словам, выборы в маслихаты по-прежнему мало интересуют казахстанцев.

Эксперт отмечает, что внимание людей всегда было приковано к Мажилису и Сенату, а теперь к Курултаю. Органы местного самоуправления на этом фоне многие считают второстепенными.

Партиям, которые не прошли в Курултай, Толен советует сосредоточиться на регионах.

«Если партии не удалось закрепиться в Курултае, ей стоит направить силы на местное самоуправление. Выдвигать кандидатов в каждом регионе и активно работать в маслихатах. Так партия сможет остаться в политическом процессе», – сказал он на экспертном заседании в Институте философии, политологии и религиоведения.

По мнению эксперта, работа на местах поможет партиям укрепить позиции в регионах. Толен напомнил, что в обществе бытует мнение о преимуществе одной партии в политической борьбе. Чтобы его опровергнуть, остальным партиям стоит бороться не только за места в Курултае, но и за мандаты в маслихатах.

Вторая проблема, о которой говорил эксперт, связана с тем, как люди понимают роль маслихата. Распространённое мнение, будто он подчиняется акиму, Толен считает ошибочным. У маслихата есть собственные полномочия и реальные рычаги влияния.

Поэтому, считает он, партиям нужно работать профессиональнее, а жителям внимательнее относиться к тому, кого они выбирают.

«Кто станет депутатом маслихата Алматы, должны решать прежде всего сами горожане. Но сейчас многие не знают даже депутата от своего округа. На слуху лишь несколько фамилий, а об остальных жители почти ничего не знают», – говорит Женисбек Толен.

Эксперт связывает это с низким интересом общества к работе маслихатов. Чтобы местные представительные органы стали заметнее, по его словам, активнее должны быть и партии, и сами жители.