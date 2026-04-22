Маслихаты и акимы получат новые полномочия: закон одобрен в первом чтении

Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», передает BAQ.KZ.

Цель изменений - совершенствование системы местного управления и самоуправления и развития диалоговой площадки акимов. В частности, предлагается уточнить понятийный аппарат, урегулировать порядок проведения сходов и собраний местных сообществ.

Среди новелл законопроекта – передача части доходов на уровень сельских округов, включая налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также лицензионные сборы за отдельные виды деятельности по месту регистрации, уплачиваемые до подачи документов или получения разрешения.

Кроме того, предлагаются меры по расширению участия граждан в решении вопросов местного значения, включая развитие территориального самоуправления.

Отдельное внимание уделено повышению эффективности деятельности маслихатов: уточняются полномочия депутатов, меры ответственности и социальные гарантии. В частности, предлагается ввести обязательные отчёты депутатов маслихатов перед населением своих избирательных округов каждое полугодие. Заседания маслихатов будут транслироваться онлайн, с публичным озвучиванием депутатских запросов.

Законопроектом также определяется порядок назначения и освобождения от должности руководителя аппарата маслихата, закрепляются его полномочия. Возможность переизбрания председателя маслихата ограничивается двумя сроками.

Также в рамках законопроекта пересматривается функционал сельских акимов.