За последние пять лет казахстанские предприятия по переработке масличных культур направили более 200 млрд тенге на прямое форвардное финансирование сельхозпроизводителей. Такая поддержка способствует расширению посевных площадей, увеличению производства масличных культур и формированию устойчивой сырьевой базы для отечественных переработчиков.

Об этом на международной конференции KazOil 2026 в Астане сообщил исполнительный директор по стратегическому развитию Национальной ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК) Андрей Антонов.

На сегодняшний день действующие мощности по переработке масличных культур в Казахстане составляют 5,4 млн тонн в год, из которых 4,6 млн тонн приходится на подсолнечник. В 2026–2028 годах из 3,6 млн тонн планируемых к вводу новых перерабатывающих мощностей 3 млн тонн также ориентировано на эту культуру.

С 2025 по 2028 год более чем в 2 раза — с 481 тыс. до 1 млн тонн – также вырастут мощности по рафинации растительных масел.

По оценкам НАПМК, к 2028 году мощности по переработке подсолнечника в Казахстане превысят 7 млн тонн в год. При этом их загрузка с учетом роста производства подсолнечника внутри страны оценивается на уровне порядка 50% (без учета переработки других масличных культур). В частности, в северном регионе (Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Карагандинская области) совокупные мощности по подсолнечнику в 1,4 раза превысят оцениваемый валовой сбор семечки в этих же областях.

«Ввод новых перерабатывающих мощностей в северном регионе усилит конкуренцию за сырье и увеличит объемы закупок и тем самым создаст дополнительные возможности для расширения посевных площадей», — отметил Андрей Антонов.

При этом дефицит сырья и отсутствие проблем с экспортной логистикой масла и шрота уже сейчас удерживают закупочные цены (DAP-завод с НДС) в Казахстане на уровне выше, чем в регионе — 170–195 тыс. тенге за тонну против 140–155 тыс. тенге в Украине и 115–143 тыс. тенге в России.

Андрей Антонов подчеркнул, что за последние пять лет посевы подсолнечника в Казахстане увеличились на 130% — до 2,2 млн га в 2026 году.

Расширение посевных площадей стало возможным в том числе благодаря прямому форвардному финансированию аграриев со стороны переработчиков, объем которого в 2022–2026 годах превысил 200 млрд тенге. Эти средства позволяют фермерам заранее получать финансирование на проведение посевной кампании, приобретение необходимых ресурсов и расширение производства, а переработчикам — формировать долгосрочную сырьевую базу.

По оценке НАПМК, потенциал посевных площадей подсолнечника в Казахстане позволяет увеличить их до 4 млн га, при доле культуры в севообороте около 17%. При более интенсивной модели земледелия, предполагающей применение удобрений и увеличение доли подсолнечника в севообороте до 22–25%, посевные площади могут достигнуть 6 млн га.

Дополнительным стимулом для расширения производства выступает высокий экспортный спрос. По оценке НАПМК, совокупный импорт растительных масел, шрота и жмыха на рынках, где казахстанская продукция конкурентоспособна в текущем сезоне, превышает 47 млн тонн. Доля Казахстана на этих рынках составляет менее 5%, что свидетельствует о значительном потенциале дальнейшего наращивания экспорта.

В 2025/26 маркетинговом году Казахстан увеличил экспорт растительных масел, шрота и жмыха на 37% — до 1,82 млн тонн на сумму $1,23 млрд. По итогам 2025 года страна заняла 6-е место в мире по экспорту подсолнечного масла.

Согласно дорожной карте развития отрасли, к 2028 году НАПМК рассчитывает увеличить валютную выручку от экспорта масложировой продукции на 60% — до $1,5 млрд. В перспективе поставлена задача выйти на показатель $2 млрд и войти в тройку мировых лидеров по экспорту масложировой продукции.