Масложировая отрасль страны увеличила экспортную выручку до $963 млн

Экспортная выручка казахстанской масложировой отрасли за четыре года выросла в четыре раза и достигла 963 млн долларов США. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, открывая в Астане V Международную масложировую конференцию FOC 2026: Fats and Oils Conference.

В работе конференции принимают участие представители 18 государств, международных организаций, ведущих мировых компаний, финансовых институтов, отраслевых ассоциаций и экспертного сообщества.

Серик Жумангарин отметил, что за последние годы масложировая отрасль превратилась из одного из сегментов агропромышленного комплекса в стратегически важное направление национальной экономики и стала успешным примером диверсификации экономики, развития переработки и создания продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Всего за четыре года валютная выручка от экспорта казахстанской масложировой продукции выросла в четыре раза — с $240 млн до $963 млн. Производство достигло рекордных 1,6 млн тонн, а доля отрасли в экспорте переработанной сельскохозяйственной продукции составила 27%. Это результат последовательной государственной политики по поддержке отечественных производителей, развитию переработки и привлечению инвестиций. Вместе с переработкой развивается и сельское хозяйство: расширяются посевные площади масличных культур, растет доходность фермерских хозяйств, создаются новые рабочие места, развивается транспортная и экспортная инфраструктура», — отметил вице-премьер.

Сегодня Казахстан занимает шестое место в мире по экспорту подсолнечного масла и является вторым крупнейшим поставщиком этой продукции на рынок Китая. Кроме того, республика входит в число ведущих поставщиков подсолнечного шрота в Европейский союз и практически полностью обеспечивает потребности стран Центральной Азии.

По словам Серика Жумангарина, следующая задача отрасли – перейти от статуса крупного экспортера к позиции одного из мировых лидеров. Для этого реализуется Дорожная карта по развитию экспорта масложировой продукции на 2026–2028 гг.

«Наша цель – увеличить валютную выручку отрасли до более чем $1,5 млрд, укрепить позиции Казахстана среди крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла и создать основу для вхождения в тройку мировых лидеров отрасли», — подчеркнул он.

Для достижения этих целей будет продолжена работа по расширению посевных площадей высокорентабельных масличных культур, повышению урожайности за счет современных агротехнологий, стимулированию инвестиций в глубокую переработку, а также развитию транспортно-логистической инфраструктуры и международных торговых маршрутов.

Председатель Национальной ассоциации переработчиков Казахстана Ядикар Ибрагимов сообщил, что отрасль активно расширяет экспортную географию и совершенствует логистические решения.

Так, в 2026 г. в порту Актау впервые была осуществлена перевалка растительного масла на морское судно. При поддержке АО «НК «КТЖ» в направлении Китая начались опытные поставки гранулированного подсолнечного шрота в зерновозах через пограничный переход Достык – Алашанькоу.

Кроме того, осенью 2025 г. впервые в истории Казахстана подсолнечное масло было отправлено в 40-футовых контейнерах во флекситанках из Восточно-Казахстанской области в китайскую провинцию Цзянсу. Груз преодолел 4,7 тыс. км за 12 дней, подтвердив эффективность и высокую скорость контейнерных перевозок.