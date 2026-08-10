Маслянистое пятно заметили у берега Каспия в Мангистау

В акватории Каспийского моря возле пляжа Аташ в Мангистауской области заметили пятно, похожее на маслянистое. Экологи обследовали берег и прилегающую акваторию, после чего взяли пробы воды для лабораторного анализа, передает BAQ.KZ.

Пятно на поверхности моря выявили 8 августа. Специалисты департамента экологии проверили район Аташа и соседнюю акваторию.

Состав вещества пока устанавливают. Источник его появления официально не назван.

Мониторинг на этом участке Каспия продолжается. Экипажи судов и владельцев причалов предупредили о недопустимости попадания нефтепродуктов в море.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маңғыстау Облысы Экология Департаменті (@mangystau_ecology_department)

Похожий случай произошел в июне у побережья Азербайджана. Как сообщал Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана SOCAR, следы нефтяного загрязнения нашли в районе пляжа Дюбенди.

Специалисты обследовали акваторию между островом Пираллахы и поселком Дюбенди с судов и вертолета и нашли нефтяное пятно. Сначала определить источник загрязнения не удалось.

После диагностики выяснилось, что нефть поступала из одного из подводных нефтепроводов производственного объединения «Азнефть». Перекачку по поврежденной линии остановили.

Водолазы выявили механические повреждения трубопровода. По предварительной оценке SOCAR, они могли возникнуть после контакта с внешним предметом, предположительно с якорем. После этого начались ремонтные работы и очистка загрязненных участков моря и побережья.

Что представляет собой пятно, выявленное возле Аташа 8 августа, станет известно после лабораторных исследований проб воды. Ситуация остается на контроле департамента экологии Мангистауской области.