Масштабное дрон-шоу озарило ночное небо Астаны
Сегодня 2026, 21:35
148Фото: Акимат Астаны
В Астане на площади «Қазақ елі» прошло грандиозное дрон-шоу, превратившее ночное небо в огромную световую сцену, передает BAQ.kz.
Тысячи жителей и гостей столицы наблюдали, как в небе оживали символы казахской культуры и традиций.
Зрителям показали юрту, тайказан, чашу с шубатом, караван с верблюдом и асык — образы, отражающие кочевую культуру, достаток, силу и самобытность народа.
Особенное впечатление произвёл трёхмерный тюльпан, символизирующий пробуждение природы и приход весны.
В небе также засияли солнце и луна, символы весеннего равноденствия, а финальной точкой шоу стала надпись «Наурыз құтты болсын!».
Отметим, что 22 марта в столице пройдут массовые гуляния. Любители активного отдыха смогут попробовать силы в национальных видах спорта.
Самое читаемое
- В Минпросвещения прокомментировали переход школ на шестидневку
- Человек погиб после падения с моста на Аль-Фараби в Алматы
- Как изменятся требования к частным школам в Казахстане
- Бозумбаев ответил на слухи о назначении акимом Алатау
- Казахстанские банки заработали 389 млрд за два месяца, но не все так позитивно