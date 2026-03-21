В Астане на площади « Қазақ елі » прошло грандиозное дрон-шоу, превратившее ночное небо в огромную световую сцену, передает BAQ.kz.

Тысячи жителей и гостей столицы наблюдали, как в небе оживали символы казахской культуры и традиций.

Зрителям показали юрту, тайказан, чашу с шубатом, караван с верблюдом и асык — образы, отражающие кочевую культуру, достаток, силу и самобытность народа.

Особенное впечатление произвёл трёхмерный тюльпан, символизирующий пробуждение природы и приход весны.

В небе также засияли солнце и луна, символы весеннего равноденствия, а финальной точкой шоу стала надпись «Наурыз құтты болсын!».

Отметим, что 22 марта в столице пройдут массовые гуляния. Любители активного отдыха смогут попробовать силы в национальных видах спорта.