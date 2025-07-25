Павлодарская область оказалась в эпицентре масштабного коррупционного скандала, передает BAQ.KZ. Прокуратура региона выявила хищения государственных средств на сумму более 500 миллионов тенге, предназначенных для реализации ключевых социальных программ – цифровизации и обеспечения граждан доступным жильём.

Как сообщили в надзорном органе, проверка Центра развития информатизации вскрыла незаконную оплату в размере 110 млн тенге за услуги, которые фактически не были оказаны. Речь идёт о фиктивном подключении общественного интернета в сельских населённых пунктах и "на бумаге" оцифрованных процессах в земельной и архитектурной сферах.

Ещё более вопиющий случай произошёл в городе Аксу, где при строительстве социального жилья подрядчику было необоснованно выплачено 450 млн тенге. В реальности товары и работы оказались фикцией, а сам объект стал очередным долгостроем, не приносящим пользы жителям.

По данным прокуратуры, в преступные схемы оказались вовлечены должностные лица, использовавшие своё положение в корыстных целях. Ущерб, нанесённый государству, квалифицируется как особо тяжкий, а материалы переданы специальным прокурорам для тщательного расследования.

Дополнительная информация, согласно статье 201 УПК, в интересах следствия не разглашается.