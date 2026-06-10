Масштабное отключение электроэнергии произошло в Эстонии
Причиной аварии стали технические неполадки, возникшие во время проведения плановых ремонтных работ.
Сегодня 2026, 04:50
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Сегодня 2026, 04:50Сегодня 2026, 04:50
119Фото: Pixabay.com
Во втором по величине городе Эстонии — Тарту — и его окрестностях произошло крупное отключение электроэнергии. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
Без света остались не только жители Тарту, но и населенные пункты Вастсе-Куусте в уезде Пылвамаа и Ныо в уезде Тартумаа. Перебои также затронули клинику Тартуского университета, которая считается одной из крупнейших больниц страны.
По данным ERR, причиной аварии стали технические неполадки, возникшие во время проведения плановых ремонтных работ на электросетях. Специалисты занимаются устранением последствий сбоя и восстановлением электроснабжения.
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