Масштабное строительство может ускорить экономический рост Казахстана – Айбар Олжай
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Предложение Президента объявить следующий год Годом общенационального строительства направлено на развитие инфраструктуры в регионах. По мнению экономиста Айбара Олжая, эта инициатива должна способствовать снижению издержек бизнеса и повышению качества жизни населения, передает корреспондент BAQ.KZ.
Государство намерено приступить к строительству и ремонту объектов гражданской инфраструктуры в областных центрах, районах и населенных пунктах. Как отмечает Айбар Олжай, Казахстану необходима инфраструктура, которая будет отвечать потребностям растущего населения и расширять возможности регионов.
«Строительство оказывает влияние на экономику сразу по нескольким направлениям. Когда появляется заказ на возведение нового объекта, работу получают производители строительных материалов, перевозчики и проектировщики. Рабочим выплачивают зарплату, растет спрос на товары и услуги местных предпринимателей. Поэтому строительство в регионах должно приносить доход и местному малому и среднему бизнесу», – говорит экономист.
По его мнению, в следующем году строительство может стать основным драйвером экономического роста.
«Судя по всему, в следующем году роль главного локомотива экономического роста перейдет к строительной отрасли. Очевидно, что ее доля в структуре ВВП увеличится. За 35 лет нашей истории подобные стимулирующие меры применялись как минимум четыре раза», – считает он.
Айбар Олжай подчеркнул, что наиболее значимые результаты станут заметны после ввода объектов в эксплуатацию. Развитие инфраструктуры повысит доступность услуг для населения и откроет новые возможности для предпринимателей.
«Новые дороги сокращают время доставки грузов. Инженерные сети создают условия для открытия бизнеса. Реабилитационный центр позволяет ребенку получать необходимую помощь по месту жительства. Библиотеки и научные центры расширяют доступ молодежи к образованию. В совокупности такие изменения повышают качество жизни населения», – отмечает экономист.
По его словам, заявление Президента о необходимости уделять приоритетное внимание строительству в эпоху искусственного интеллекта следует рассматривать как задачу по инвестированию в реальные потребности страны.
«Как бы ни развивался искусственный интеллект, потребность в качественных дорогах, надежных электросетях и доступных больницах никуда не исчезнет. Более того, сама цифровая экономика зависит от электроэнергии, связи и квалифицированных специалистов», – говорит Айбар Олжай.
Вместе с тем экономист обратил внимание на то, что эффективность масштабного строительства определяется не только объемом выделенных средств. При планировании необходимо учитывать возможности отечественного производства и подготовки кадров.
«Если возникнет дефицит материалов и специалистов, расходы увеличатся. Если местное производство окажется не готово, значительная часть заказов уйдет на импорт. Поэтому наряду с планами строительства необходимо оценивать производственные мощности отечественных предприятий и возможности подготовки кадров», – подчеркнул он.
По мнению Айбара Олжай, оценивать результаты инициативы следует прежде всего по ее реальной пользе для населения и бизнеса.
«Результаты этой инициативы мы будем оценивать по простым показателям. После завершения строительного цикла необходимо будет подсчитать, для скольких людей сократилось время в пути, сколько детей получили доступ к реабилитационным услугам и скольким предпринимателям открылись новые возможности», – заключил экономист.
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