Суд в Павлодаре вынес обвинительный приговор в отношении группы лиц, создавших финансовую пирамиду под названием TAKORP, передает BAQ.KZ.

Проект маскировался под американскую платформу для рекламных приложений и обещал участникам стабильный доход за счёт "инновационных технологий в сфере рекламы".

Для регистрации в системе вкладчикам предлагалось приобрести криптовалюту через биржу OKX, а одним из обязательных условий было привлечение минимум пяти новых участников. За выполнение условий обещались бонусы и шанс выиграть приз в так называемом "колесе фортуны".

Более 80 человек, поверив в возможность заработать до 2 тысяч долларов, вложили в схему от 30 до 500 долларов каждый. Общий ущерб составил свыше 59 миллионов тенге.

Для продвижения TAKORP подозреваемые использовали видеоконференции через Zoom, под видом тренингов по повышению доходов. На самом деле основным акцентом была вербовка новых вкладчиков.

На полученные деньги организаторы приобрели квартиру и открыли несколько депозитов — всё имущество арестовано. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 7 лет. Приговор пока не вступил в законную силу