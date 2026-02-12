В Астане проводятся масштабные противопаводковые мероприятия: по очистке арычно-лотковых и ливневых сетей, строительству и реконструкции очистных сооружений, вывозу снега и т.д. Утвержден Комплексный план мероприятий по пропуску паводковых вод. Меры по противопаводковым мероприятиям были обсуждены на совещании в акимате, участие также приняли представители ДЧС, РГП "Казводхоз", РГП "Казгидромет", подведомственные структурные подразделения, передаёт BAQ.KZ.

Коммунальными службами города очищено 38 км арычно-лотковых и 16 км ливневых сетей, почти 3,3 тыс. смотровых и дождеприемных колодцев, пропарено 530 погонных метров труб, вывезено 884 тонны ила и др. Также коммунальными службами города в текущий зимний период вывезено более 4,6 млн. м3 снега. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы инертных материалов, в постоянную готовность приведены органы гражданской защиты, коммунальные службы.

По линии "Астана су арнасы" проложено 170 м напорной линии, проводится очистка магистральных сетей диаметром 400–1600 мм, на КОС установлены 4 насоса производительностью 5–7 тыс. м³/час. В районе Индустриального парка на реке Акбулак проводятся работы по берегоукреплению, а также мероприятия по расширению русла реки и др.

Аким Астаны Женис Касымбек отметил, что необходимо уделить особое внимание вывозу снега с территорий социальных объектов, частного сектора, жилых массивов, держать на контроле работу дамб и сооружений.

Подготовка к паводковому периоду ведется в плановом режиме, работы ведутся в круглосуточном режиме и находятся на постоянном контроле.