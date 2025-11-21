В области Улытау в ходе комплексных рейдовых мероприятий, проведённых в рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан", выявлено около четырёх тысяч правонарушений, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Масштабная проверка была направлена на улучшение санитарного состояния региона и усиление мер по охране окружающей среды.

Для контроля за ситуацией использовались современные технологические средства — дроны, мобильные группы и системы видеонаблюдения. Эти инструменты позволили оперативно фиксировать факты нарушений и выявлять проблемные зоны, недоступные при обычных проверках.

Мониторинг показал многочисленные случаи незаконного выброса бытовых отходов в неустановленных местах. Также были зафиксированы нарушения правил благоустройства и организация несанкционированных свалок за пределами населённых пунктов. Подобные действия наносят ущерб экологии региона и создают угрозу здоровью населения.

Все виновные лица привлечены к административной ответственности. Власти подчёркивают, что такие рейды будут продолжаться, а работа по наведению экологического порядка в области Улытау станет системной частью мероприятий в рамках общенациональной акции.

Акция "Таза Қазақстан" направлена на повышение экологической культуры граждан и предотвращение загрязнения окружающей среды. Власти призывают жителей региона соблюдать правила благоустройства и не оставаться равнодушными к вопросам экологической безопасности.