Масштабный блэкаут накрыл Грузию: без света остались Тбилиси и регионы

Вечером 5 августа в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остались Тбилиси и большинство регионов страны. Электроснабжение исчезло около 20:15 по местному времени. Из-за аварии было остановлено движение поездов Грузинской железной дороги, а в Тбилиси прекратило работу метро.

Владельцам кафе, ресторанов и магазинов пришлось срочно переходить на резервные генераторы. По информации члена Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Георгия Пангани, сбой связан с плановыми испытаниями агрегатов Ингурской ГЭС. По его словам, тестирование проводилось после аварий, произошедших 24 и 25 июля, чтобы выявить слабые места энергосистемы. Сейчас специалисты выясняют точную причину нового отключения.

Это уже третий масштабный блэкаут в Грузии за последние две недели. В конце июля перебои с электроснабжением также затронули Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Телави, Боржоми, Бакуриани, Зугдиди и другие города. Тогда из-за отключения электроэнергии временно не работали метро, наблюдались перебои с водоснабжением и интернетом.