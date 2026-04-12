В Костанае планируется ввод в эксплуатацию парковой зоны общей площадью 43,8 га. Проект реализуется в рамках поручения Президента по созданию эко-парков, передает BAQ.KZ.

Параллельно в триатлон-парке областного центра ведется строительство нового многофункционального стадиона, что позволит завершить формирование одной из крупнейших зон отдыха в областном центре. Сегодня состоялась церемония закладки первого кирпича данного спортивного комплекса.

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» акиму Костанайской области Кумару Аксакалову были представлены масштабные проекты региона.

В настоящее время разработан и согласован эскизный проект лесопарковой зоны. На территории предусмотрена развитая инфраструктура для активного отдыха: беговая и велодорожка протяженностью 2,5 км, футбольное и волейбольное поля, детская площадка, современная воркаут-зона. Также предусмотрен подземный переход через новый микрорайон «Астана».

«У жителей области должно быть больше мест для отдыха. В текущем году в населённых пунктах региона планируется высадка 77,3 тыс. саженцев, активная фаза начнется в мае. Также предусмотрен ремонт фасадов 37 многоквартирных домов, установка 31 детской площадки, также снос ветхого и аварийного жилья», – отметил глава региона.

В целях дальнейшего развития сферы спорта, в областном центре реализуется проект строительства современного многофункционального стадиона.

На объекте предусмотрены футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, пять беговых дорожек, легкоатлетическое ядро и сектор для прыжков.

Реализация проекта позволит расширить возможности для занятий спортом для всех категорий граждан, создать комфортную городскую среду и усилить привлекательность города.

В целях реализации программы «Таза Қазақстан» с 2024 года благоустроено более 400 общественных пространств, установлено свыше 250 детских и спортивных площадок, ликвидировано 600 несанкционированных свалок, снесено более 1250 ветхих и заброшенных зданий, высажено свыше 277 тысяч деревьев и саженцев.

«В 2024 году мной было дано поручение по обустройству мини-парков и скверов на любых свободных территориях. Хотел бы отметить ряд регионов, которые системно работают в данном направлении», – отметил Кумар Аксакалов.

Напомним, что за прошедшие 3 года по всей области построено и благоустроено 94 парков и скверов, установлены 420 детские и спортивные площадки. Также проведён ремонт фасадов более 200 многоквартирных жилых домов.

В рамках программы «Таза Қазақстан» снесено более 1000 ветхих зданий и установлено более 39 тыс. светильников. Уровень оснащенности уличного освещения с 2023 года вырос с 82% до 94%.

Просматривается положительная динамика в сфере озеленения населённых пунктов. В соответствии с Региональным планом озеленения высажено 374 тысячи зелёных насаждений. В 2025 году при плане 105,4 тыс. высажено 143,9 тыс. саженцев, что составляет 136,5% от запланированного объёма.