С 13 сентября в столице стартовал традиционный экологический месячник "Таза Қазақстан: Таза Астана", передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата города.

"Участие в месячнике принимают жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, депутаты маслихата и неправительственные организации, деятели культуры и спорта, ОСИ (КСК) и другие", - говорится в сообщении.

В рамках экоакции в Астане проводятся: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов и другое.

Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое.

В ходе экомесячника также проходит посадка деревьев во всех шести районах столицы.

"Мы стараемся, чтобы каждое дерево и кустарник были высажены правильно и прижились. Для нас это не разовая акция, а системная работа по озеленению столицы. Чем больше людей подключается, тем быстрее и чище становится наш город", — подчеркнул представитель коммунальной службы столицы.

Напомним, основной целью экоакции является привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты на улицах города и формирования экологической культуры.

Внести свой вклад в улучшение благоустройства улиц и дворов могут все желающие жители и организации города.