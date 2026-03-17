Масштабный флешмоб музыкантов в Астане: звучали древние инструменты
Более 5 тысяч музыкантов одновременно исполнили кюй «Шернияз» и песню «Наурыз».
Масштабное музыкальное мероприятие «Ұлттық үн» собрало тысячи исполнителей на площадке Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова — звучали древние национальные инструменты, а легендарные мелодии создали атмосферу праздника и единства, передает BAQ.kz.
Проект стал частью празднования Наурыза и ярко продемонстрировал богатое музыкальное наследие казахского народа.
В музыкальной композиции прозвучали такие древние инструменты, как уілдек, керней, тастауық, сазсырнай, жетіген, дауылпаз, дабыл и шаңқобыз, которые передают дух казахской степи и традиционного искусства.
«Совместное исполнение кюя «Шернияз» и песни «Наурыз» более чем 5 тысячами участников стало символом уважения к национальному искусству и преемственности традиций», - отметили организаторы.
Дирижёрами выступили Айткали Жайымов, народный артист РК, Дархан Рахимгалиев, заслуженный деятель Казахстана, и лауреат международных конкурсов Адилет Азбаев.
Мероприятие собрало художественные коллективы, подведомственные Управлению культуры Астаны, Президентский оркестр Службы государственной охраны, коллективы «Qazaqconcert» имени Розы Баглановой, образцово-показательный оркестр Национальной гвардии, оркестр Национального военно-патриотического центра, а также учащихся школ города.
«Проект «Ұлттық үн» позволил широко представить уникальность музыкального и культурного наследия казахского народа и подарил городу атмосферу настоящего праздника Наурыз», - подчеркнули в акимате Астаны.
Самое читаемое
- Когда заканчивается Рамадан 2026 и когда наступит Ораза айт
- Иран применил новые баллистические ракеты в ходе атаки на Тель-Авив
- Предварительные итоги референдума: новую Конституцию поддержали 87,15% казахстанцев
- Флаг Казахстана признан лучшим в мире
- 58-летнюю женщину убили в Атырау: подозреваемый задержан