В японском городе Оита на острове Кюсю сильный пожар полностью уничтожил около 170 зданий, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Район Саганосэки сгорел дотла, один 76-летний житель погиб.

Пожар начался во вторник вечером и продолжался до среды. Огонь распространялся особенно быстро, поскольку большинство домов квартала построены из дерева и расположены очень близко друг к другу. Пламя перекинулось и на лесной массив на соседнем полуострове.

"Когда мы прибыли на место, всё уже было в огне. Летели большие искры, горели пожарные рукава и оборудование, и пожарным пришлось эвакуироваться", - рассказал Тосиюки Шуто, заместитель начальника пожарной службы Оиты.

Общая площадь, охваченная огнём, составила 49 гектаров. Власти теперь занимаются размещением жителей, оставшихся без крыши над головой.