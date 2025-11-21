Масштабный пожар в Японии уничтожил целый городской квартал
Огонь разрушил 170 зданий и унес жизнь одного человека.
В японском городе Оита на острове Кюсю сильный пожар полностью уничтожил около 170 зданий, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.
Район Саганосэки сгорел дотла, один 76-летний житель погиб.
Пожар начался во вторник вечером и продолжался до среды. Огонь распространялся особенно быстро, поскольку большинство домов квартала построены из дерева и расположены очень близко друг к другу. Пламя перекинулось и на лесной массив на соседнем полуострове.
"Когда мы прибыли на место, всё уже было в огне. Летели большие искры, горели пожарные рукава и оборудование, и пожарным пришлось эвакуироваться", - рассказал Тосиюки Шуто, заместитель начальника пожарной службы Оиты.
Общая площадь, охваченная огнём, составила 49 гектаров. Власти теперь занимаются размещением жителей, оставшихся без крыши над головой.
