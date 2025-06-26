В Казахстане продолжается реализация одного из самых масштабных дорожных проектов последних лет — среднего ремонта автодорог республиканского значения. Работы ведутся в рамках поручения Главы государства и охватывают почти все регионы страны, передаёт BAQ.KZ.

По данным Министерства транспорта РК, на сегодняшний день в работе находятся 177 дорожных проектов общей протяженностью около 4 тысяч километров. Из них 160 проектов перешли с 2024 года, а 17 являются новыми, начатыми в этом году.

Что уже сделано:

Ресайклирование основания (укрепление и восстановление базового слоя дорог) выполнено на 857 километрах. Лидерами по объемам стали Костанайская область (193 км), Карагандинская (131 км) и Северо-Казахстанская область (129 км).

Укладка нижнего слоя покрытия завершена на 843 километрах. Наибольшие объемы выполнены в Костанайской (143 км), Карагандинской (116 км) и Восточно-Казахстанской (104 км) областях.

Верхний, финишный слой асфальта уже уложен на 560 километрах дорог. Среди регионов-лидеров — Туркестанская область (90 км), Акмолинская (68 км) и Карагандинская (47 км).

Где идут основные работы:

Средний ремонт затрагивает не только межобластные магистрали, но и дороги, ведущие к туристическим объектам. В числе ключевых направлений — трассы "Жезказган – Петропавловск", "Караганда – Аягоз – Бугаз", "Костанай – Мамлютка", а также "Астана – Коргалжын", "Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи" и другие популярные маршруты.

Проект направлен на повышение транспортной доступности регионов, улучшение безопасности дорожного движения, а также поддержку внутреннего туризма и развитие экономики.

В Министерстве транспорта подчеркивают: работы продолжаются, и до конца сезона планируется завершить значительную часть проектов.