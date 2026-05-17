Масштабный технологический фестиваль для сельских школьников прошел в Абайской области

В Аягозском районе области Абай открылась «Станция юных техников», где школьники района смогут заниматься робототехникой, дронами, цифровыми и инженерными проектами. В честь запуска на базе станции прошел первый творческий и технологический фестиваль «Digital Urpaq: Ayagoz 2026».

В программу вошли робототехнические турниры по международным стандартам FIRST, соревнования по управлению дронами, занятия в лаборатории CyberLab, творческие мастерские, а также выставка инженерных и цифровых проектов учащихся. FIRST является международной системой соревнований, где школьники разрабатывают роботов, решают инженерные задачи и работают в командах по единым техническим правилам.

В соревновании Tiny Whoop Drone Race первое место занял Владимир Осипов, второе место Ануар Сагаткенов, третье место Арлан Искаков.

В направлении Drone Simulator победил Ануар Сагаткенов, второе место занял Әлем Демеубаев, третье место Әділет Көкетай.

В командном зачете первое место заняла команда Sky Study. Второе место у команды SrbAir. Третье место заняла команда AITL-DRONE.

В категории FIRST LEGO League Explore для участников 6-10 лет награды Best PIT Award и Core Values Award получили команды «АЙТЛ Зерттеуші» и «РОБОСПАРК».

В категории FIRST LEGO League Challenge для участников 10-16 лет первое место заняла команда Nova, второе место «Найзағай», третье место BrainSpark.

В категории FIRST Tech Challenge для участников 12-18 лет победу одержала команда Tuganjer в номинации Winning Alliance Captain. Команда KAP стала Winning Alliance Partner. Команда Tolgyn отмечена как Finalist Alliance Captain. Команда Berkut стала Finalist Alliance Partner.

Фестиваль проведен во исполнение поручения Главы государства по развитию системы дополнительного образования в регионах и приурочен к Году цифровизации и искусственного интеллекта. Проект реализован при поддержке Министерства просвещения РК и фонда «Qazaqstan Halqyna» в рамках инициативы «Jasampaz Urpaq».