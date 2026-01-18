В столице Дании прошла массовая акция протеста в поддержку Гренландии и против заявлений президента США Дональда Трампа о намерении установить контроль над островом, передаёт BAQ.KZ.

По данным The Guardian, на улицы Копенгагена вышли несколько тысяч человек. Участники акции выразили несогласие с риторикой Вашингтона и выступили в защиту территориальной целостности Гренландии. Аналогичные демонстрации в ближайшее время планируются и в других городах Дании.

Протесты прошли и в самой Гренландии. В столице острова Нууке местные жители вышли с плакатами "Гренландия не продается", подчеркивая свое неприятие возможного присоединения к США.

Как отмечает издание, на фоне обострения ситуации ряд европейских стран заявил о готовности направить военных в Гренландию. Сообщается также, что жители острова начали запасаться продуктами питания, медикаментами и топливом, а также готовят вещи на случай возможной экстренной эвакуации.