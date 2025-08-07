  • 7 Августа, 22:24

Массовая драка подростков произошла в Актау

Участников конфликта доставили в отдел полиции.

Сегодня, 21:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДП Мангистауской области Сегодня, 21:35
Сегодня, 21:35
98
Фото: ДП Мангистауской области

В Актау массовая драка подростков попала на видео, передает BAQ.KZ.

Сигнал о происшествии поступил на номер "102". По данным ДП города, инцидент произошёл 6 августап в районе 31А. На место незамедлительно выехал наряд полиции.

Все участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции. Несовершеннолетние прибыли туда в сопровождении родителей.

"Наряду с этим, родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Проводятся все необходимые следственные действия", - сообщили в полиции.

Как отметили в полиции, меры профилактики - не просто формальность. При повторных нарушениях закон предусматривает ужесточение ответственности как для самих несовершеннолетних, так и для их законных представителей.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Маңғыстау Облысының Полиция Департаменті (@mangistaupd)

Самое читаемое

Наверх