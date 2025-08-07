Массовая драка подростков произошла в Актау
Участников конфликта доставили в отдел полиции.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актау массовая драка подростков попала на видео, передает BAQ.KZ.
Сигнал о происшествии поступил на номер "102". По данным ДП города, инцидент произошёл 6 августап в районе 31А. На место незамедлительно выехал наряд полиции.
Все участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции. Несовершеннолетние прибыли туда в сопровождении родителей.
"Наряду с этим, родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Проводятся все необходимые следственные действия", - сообщили в полиции.
Как отметили в полиции, меры профилактики - не просто формальность. При повторных нарушениях закон предусматривает ужесточение ответственности как для самих несовершеннолетних, так и для их законных представителей.
View this post on Instagram
Самое читаемое
- Жена мужчины, избившего 8-летнего мальчика, выступила с видеообращением
- У "Росатома" проблемы в Турции: грозит ли срыв строительства АЭС в Казахстане?
- Хватали за шею: в алматинском Ботсаду мужчины издевались над лебедями
- Самосуд над 8-летним мальчиком в Балхаше: подозреваемый в избиении подал встречное заявление
- Мне угрожали "информационным взрывом" и самоподжогом — Руслан Берденов заявил о шантаже