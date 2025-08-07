В Актау массовая драка подростков попала на видео, передает BAQ.KZ.

Сигнал о происшествии поступил на номер "102". По данным ДП города, инцидент произошёл 6 августап в районе 31А. На место незамедлительно выехал наряд полиции.

Все участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции. Несовершеннолетние прибыли туда в сопровождении родителей.

"Наряду с этим, родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.



Проводятся все необходимые следственные действия", - сообщили в полиции.

Как отметили в полиции, меры профилактики - не просто формальность. При повторных нарушениях закон предусматривает ужесточение ответственности как для самих несовершеннолетних, так и для их законных представителей.