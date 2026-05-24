Массовая драка произошла на турнире с участием Куата Хамитова в Атырау
Спортивное мероприятие прошло 23 мая в комплексе «Жайык».
В Атырау во время турнира Batyr Fighting Championship произошла массовая потасовка среди зрителей после одного из боев.
Главным событием вечера стал поединок казахстанского бойца Куата Хамитова против представителя Ирана Али Хейбати. Победу в бою одержал Хамитов.
После одного из поединков между зрителями вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. Видео потасовки распространилось в социальных сетях.
По словам очевидцев, сначала словесная перепалка произошла между секундантами бойцов из Атырау и Алматы, а затем конфликт перекинулся на трибуны.
На опубликованных кадрах видно, как зрители начинают толкаться и вступают в потасовку. Через некоторое время в ситуацию вмешались сотрудники охраны и правоохранительных органов, после чего участников драки разняли.
После инцидента турнир продолжился в обычном режиме.
