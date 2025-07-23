Массовая драка произошла у одного из караоке-заведений в Астане. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как мужчины наносят удары друг другу, а женщины пытаются их разнять, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в полиции, все участники конфликта были задержаны и доставлены в отделение. Сейчас ведётся проверка: опрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

По итогам проверки действиям каждого участника дадут правовую оценку. В полиции напомнили, что за нарушение общественного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность.