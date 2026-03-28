Массовая драка в торговом центре Астаны попала на видео
В департаменте полиции Астаны подтвердили факт инцидента.
Сегодня 2026, 14:13
Сегодня 2026, 14:13Сегодня 2026, 14:13
63Фото: Pixabay.com
В одном из торгово-развлекательных центров Астаны произошла массовая потасовка между молодыми людьми. Видео инцидента распространилось в социальных сетях, передает BAQ.KZ.
По словам очевидцев, конфликт произошел в ТЦ «Коктал». Группа парней устроила драку прямо в здании торгового центра, чем нарушила общественный порядок и напугала посетителей.
Информация о причинах произошедшего и возможных пострадавших пока уточняется.
В департаменте полиции Астаны подтвердили факт инцидента. По данным правоохранителей, сообщение о драке поступило на канал «102».
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали участников конфликта и доставили их в управление полиции района Сарыарка.
В настоящее время проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего виновные будут привлечены к ответственности.
